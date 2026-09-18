Il risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra accusato prima di Inter-Udinese impedirà ad Hakan Calhanoglu di partecipare agli impegni della nazionale turca in Nations League. Come da copione, il nome di Calha non compare nella lista diramata attorno alle 15 italiane dal ct Vincenzo Montella, che dovrà, quiindi, rinunciare al suo capitano in occasione delle sfide con Francia, Belgio e Italia (andata e ritorno). L'ex centrocampista del Milan, le cui condizioni verranno rivalutate dallo staff nerazzurro in questi giorni, dovrebbe recuperare in tempo per Inter-Parma, la prima gara dopo la sosta, in programma il prossimo 10 ottobre. 

Sezione: Focus / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 15:14
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.