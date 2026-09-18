Roma-Inter, big match della quinta giornata di Serie A, in programma domani all'Olimpico di Roma, con fischio d'inizio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN. I tifosi potranno seguire la sfida tra le prime della classe del campionato italiano tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

I lettori di FcInternews.it, come di consueto, potranno seguire la partita tramite il live match che partirà un'ora prima del kick-off con la pubblicazione delle formazioni ufficiali. 

Sezione: News / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 15:21
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.