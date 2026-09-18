Josep Martinez ha appena ricevuto una nuova chiamata della selezione della Spagna. Per portiere nerazzurro un ulteriore punto di partenza e non di arrivo, che dimostra quanto di buono fatto dal ragazzo sinora nella sua carriera. Sergio Barila, agente dell’estremo difensore, è chiaramente felice per il suo assistito: “Si goda una meritata convocazione, ha lavorato molto per ottenerla”, spiega il procuratore in esclusiva a FcInterNews.

Lei se lo aspettava? Ne avete parlato?

“I giocatori di questo livello devono essere pronti a rispondere a una convocazione in Nazionale in qualsiasi momento. Entrare a far parte della rosa della Spagna è difficile, trattandosi dei campioni del mondo in carica, oltre che di una nazionale il cui livello dei portieri è altissimo; la concorrenza è spietata. Se è stato convocato, è perché lo conoscono bene e sanno che possa competere con i migliori. Ha già vestito le maglie delle Nazionali giovanili e ha collezionato una presenza con la Nazionale maggiore”.

Al momento è il titolare dell’Inter. Significa essere un portiere top, ma anche dover saper gestire la pressione. Pepo ne è capace?

“Si trova nell’élite del calcio da molto tempo, un traguardo molto difficile da raggiungere. Non si arriva a questo livello senza un'adeguata preparazione; pertanto, è pienamente pronto per ricoprire il ruolo di portiere dell'Inter”.

Col Real Madrid ha compiuto degli interventi incredibili, ma ha anche commesso un errore che è costato un gol ai nerazzurri.

“Non esiste alcun portiere di massimo livello che non ha commesso errori nella sua carriera. Qualsiasi appassionato di calcio saprebbe citare i migliori portieri – del passato e del presente – e tutti loro hanno sbagliato. È il ruolo in cui gli errori sono più evidenti e più aspramente criticati. I portieri sono abituati a questa situazione fin da giovani; ci convivono sin dagli inizi”.

Esiste una rivalità sportiva con Provedel all’Inter?

“Josep ha sempre affrontato la concorrenza. È un bene per la squadra. L'Inter è uno dei club più importanti d'Europa, quindi i giocatori dovranno sempre confrontarsi con la concorrenza”.