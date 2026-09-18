Notte storica per l'Estudiantes che, battendo il Corinthians sul suo campo, ha conquistato il pass per la semifinale della Copa Libertadores. Anche grazie a una prestazione maiuscola di Tomas Palacios, difensore di proprietà dell'Inter, per l'occasione schierato come terzino sinistro per l'assenza di Gastón Benedetti. Il classe 2003 è stato tra i migliori in campo per il Pincha nella sfida contro il Timão, mettendo a referto queste statistiche: 11 duelli vinti su 15, zero dribbling subiti, oltre a cinque salvataggi difensivi. In più, ciliegina sulla torta, ha fornito l'assist per il gol decisivo di Alexis Castro.

"Per fortuna porto il 44 di piede; sono riuscito a rimettere la palla al centro e siamo andati tutti a festeggiare - ha scherzato Palacios parlando del suo assist nella zona mista dello stadio 'Neo Química Arena' -. Nell'azione del gol ho agito d'istinto. Onestamente , successo tutto così in fretta che persino io pensavo che la palla fosse uscita".

Giunto a questo punto della competizione più importante del Sudamerica, Palacios non vuole accontentarsi: "Siamo l'Estudiantes e, naturalmente, possiamo sognare. Daremo tutto per raggiungere il nostro obiettivo", ha concluso.