La Champions League 2026/27 è appena iniziata, ma per i club partecipanti è già tempo di incassare. La UEFA, secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, effettuerà in giornata i primi pagamenti, distribuendo oltre 1,3 miliardi di euro tra bonus di partecipazione, premi legati al value pillar e contributi ai club eliminati nei playoff.

Alle società spettano complessivamente 643 milioni di euro per la partecipazione alla fase campionato e altri 640 milioni, pari al 75% del value pillar, la voce che comprende market pool e ranking storico. A questi si aggiungono 30 milioni destinati alle squadre eliminate nei playoff.

Inter al top tra le italiane

Per i quattro club italiani impegnati nella competizione, l'incasso iniziale supera complessivamente i 147 milioni di euro. Inter, Napoli, Roma e Como ricevono 17,87 milioni ciascuna come bonus di partecipazione.

È però l'Inter a guidare la classifica degli incassi grazie al value pillar, con 24,01 milioni di euro, per un totale iniziale di 41,88 milioni. Segue la Roma con 40,74 milioni, quindi il Napoli con 37,15 milioni. Il Como si ferma invece a 27,58 milioni, penalizzato dall'assenza di uno storico nelle competizioni europee. 

Sezione: Focus / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 15:50
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.