Inizia un nuovo corso in casa Italia con le convocazioni di Roberto Mancini per le prime partite di Nations League della Nazionale. Attraverso un post pubblicato su Instagram, il nuovo CT non ha nascosto l’emozione per le sue prime convocazioni della seconda esperienza alla guida degli Azzurri: “Rivedere le mie prime convocazioni mi riporta a un percorso a cui tengo molto. C’è tanto lavoro da fare, a partire dalla scelta dei giocatori con cui costruire il futuro. Queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia”.

Sezione: News / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 23:05
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.