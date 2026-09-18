Inter Under 23-Foggia sarà visibile anche in chiaro. La gara, valida per la sesta giornata del girone C di Serie C, in programma domenica alle 15,  sarà trasmessa in diretta su Rai 2, all'interno della 'Domenica Sportiva Pomeriggio', in onda dalle 14 alle 18, con collegamenti con lo stadio 'Ernesto Breda' di Sesto San Giovanni prima del fischio d'inizio. 

Sezione: Inter U23 / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 14:41
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.