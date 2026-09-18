Nel corso di un recente intervento radiofonico a TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Bonanni ha brevemente commentato l'imminente sfida di campionato tra Inter e Roma. L'ex Pescara, Lazio e Palermo ha evidenziato come i nerazzurri possano concedere tante occasioni alla squadra capitolina ma, al contempo, abbiano le armi per fare comunque male ai giallorossi: "Mi aspetto una partita ricca di gol: la squadra milanese concede tanto e la partita con l'Udinese lo ha dimostrato. Giocheranno più accorti, ma a viso aperto comunque. Chivu ha le armi per rispondere alla fase offensiva della Roma e ripartire in contropiede".