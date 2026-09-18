Andy Diouf ce l'ha fatta: è nella prima lista dei convocati di Zinedine Zidane per i prossimi impegni della Nazionale francese che affronterà Belgio, Turchia e Italia in Nations League, stesso onore che invece non è toccato al compagno di squadra Marcus Thuram. Nel corso della conferenza, il nuovo CT transalpino ha definito la convocazione dell'esterno dell'Inter "una scelta molto forte, importante, come quella di Adrien Truffert. Ora entrambi sono in grado di giocare in quella posizione per la Nazionale francese, lì dove ci mancavano alcuni giocatori da un po' di tempo. All'Inter gioca in modo diverso ma io lo voglio vedere da terzino sinistro. Dall'altra parte, Jules Koundé è un giocatore affermato e metteremo alla prova anche Pierre Kalulu". In elenco c'è anche Lucas Da Cunha, centrocampista del Como.

Questo l'elenco:

Portieri

Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Tolosa), Robin Risser (Lens)

Difensori

Dayot Upamecano (Bayern Monaco), Jérémy Jacquet (Liverpool), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcellona), Andy Diouf (Inter), Jérémy Jacquet (Liverpool), Adrien Truffert (Bournemouth), Maxence Lacroix (Chelsea), Pierre Kalulu (Juventus)

Centrocampisti

Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (PSG), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Lucas Da Cunha (Como), Rayan Cherki (Manchester City)

Attaccanti

Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Bradley Barcola (Liverpool), Désiré Doué (PSG), Michael Olise (Bayern Munich), Estéban Lepaul (Rennes)