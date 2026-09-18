Uno degli attori e registi più noti e apprezzati del cinema italiano, Carlo Verdone è tifoso della Roma dichiarato e attraverso le colonne del Corriere dello Sport parla della sua squadra del cuore, mostrando fiducia anche nella corsa Scudetto ("Gasperini sta facendo un grosso lavoro, ha tirato fuori dei giocatori veramente incredibili e la squadra sta facendo molto bene").

Ma prima c'è da affrontare la principale rivale in tal senso, l'Inter: "Fa molta paura, senza ombra di dubbio. È una squadra che quando attacca diventa una furia, lo abbiamo visto in questo avvio di campionato ma anche la scorsa stagione sotto la guida di un tecnico bravo come Chivu. Ma l’Inter sa anche concedere qualcosa, e la partita con l’Udinese è stato un esempio. La Roma ha la miglior difesa del torneo, ma i nerazzurri spaventano sempre".