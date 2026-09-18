Nel corso di un recente intervento radiofonico ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato delle differenze tra Inter e Roma a poche ore dall'attessimo scontro diretto tra nerazzurri e giallorossi. Nonostante le parole di apprezzamento espresse per i nerazzurri, l'ex Fiorentina ha evidenziato come la differenza tecnica tra le due squadre si sia ridotta.

Orlando avverte i nerazzurri

"Sarà una partita complicata. I nerazzurri possono sfruttare tutta la propria potenza offensiva ma penso che Chivu avrà lavorato sulla difesa che è un problema in questo momento visto che stanno prendendo gol troppo facilmente. La Roma negli ultimi 20 metri è bravissima, ma nonostante tutto credo che l'Inter sia ancora favorita. Tuttavia, il distacco tra le due squadre si è ridotto e di molto. Nonostante i giallorossi performino meglio in attacco, quelli dell'Inter sono leggermente più forti e sceglierei in ogni caso Lautaro Martinez e Thuram. Calhanoglu out? È un'assenza pesante che si farà sentire. Konè e Cristante oggi fanno la differenza, fanno le due fasi, ma al completo l'Inter è superiore a centrocampo".