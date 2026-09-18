Un incontro che più di cartello non si può, che attirerà l'attenzione dei media di tutto il mondo. Roma-Inter di domani pomeriggio all'Olimpico sarà uno spettacolo annunciato in campo e sugli spalti, con oltre 60mila presenze sicure. Spettacolo che coinvolgerà anche un nutrito gruppo di media presenti allo stadio: saranno infatti oltre 400 gli accreditati tra broadcaster, cronisti e fotografi, in arrivo da ogni parte del mondo. Cina, Medio Oriente, Stati Uniti, Russia, Brasile, Argentina, Polonia, Svizzera, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra saranno presenti coi propri inviati.

I cancelli dello stadio apriranno alle 15:30. Il consiglio da parte del club giallorosso per i tifosi è di raggiungere l’Olimpico almeno 90 minuti prima del fischio d’inizio, così da evitare assembramenti ai tornelli