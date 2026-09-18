Un incontro che più di cartello non si può, che attirerà l'attenzione dei media di tutto il mondo. Roma-Inter di domani pomeriggio all'Olimpico sarà uno spettacolo annunciato in campo e sugli spalti, con oltre 60mila presenze sicure. Spettacolo che coinvolgerà anche un nutrito gruppo di media presenti allo stadio: saranno infatti oltre 400 gli accreditati tra broadcaster, cronisti e fotografi, in arrivo da ogni parte del mondo. Cina, Medio Oriente, Stati Uniti, Russia, Brasile, Argentina, Polonia, Svizzera, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra saranno presenti coi propri inviati.

I cancelli dello stadio apriranno alle 15:30. Il consiglio da parte del club giallorosso per i tifosi è di raggiungere l’Olimpico almeno 90 minuti prima del fischio d’inizio, così da evitare assembramenti ai tornelli 

Sezione: News / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 19:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.