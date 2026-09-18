Ronaldo Luis Nazario da Lima. Semplicemente Ronaldo. Ancora più semplicemente, il Fenomeno. Colui che ha raccolto lo scettro di migliore al mondo nell'immaginario collettivo da Diego Armando Maradona e che, riflessione assai condivisa, non sia stato mai superato dai talenti delle genrazioni successive, nonostante il dominio di Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Oggi il brasiliano, nato a Bento Ribeiro il 18 settembre 1976, raggiunge un traguardo personale importante: 50 anni. E tra i tanti pensieri a lui dedicati, gli auguri da ogni dove, arriva anche quello della squadra a cui probabilmente si è legato di più nel corso della sua carriera: l'Inter. Il club nerazzurro ha ripercorso, attraverso il proprio sito, la sua esperienza a Milano, costellata di gioie e dolori, di meraviglie e di sofferenze, sempre a un livello altissimo, forse irraggiungibile:

Come si può spiegare a parole qualcosa che non ha nulla di razionale? Un amore speciale, un legame diverso da tutti gli altri, un giocatore capace di far sognare come nessuno: Ronaldo Luís Nazário de Lima non è stato un attaccante come gli altri. Ronaldo è la bellezza della vita, la gioia del calcio, un simbolo che è andato ben oltre il terreno di gioco: è un'epoca di speranza, una meraviglia diventata realtà che faceva credere che tutto fosse possibile. Nato il 18 settembre 1976 a Itaguaí, Rio de Janeiro, Ronaldo compie oggi 50 anni: un traguardo speciale, da celebrare come si deve per quello che è stato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. 50 anni, 5 dei quali vissuti in nerazzurro: un'avventura fatta di vittorie, trionfi, momenti indimenticabili, felicità e anche dolore, come tutte le grandi storie d'amore.

[...] Novantanove partite, 59 gol, una Coppa UEFA, due Palloni d'Oro, l'ingresso nella Hall of Fame dell'Inter nel 2018: i numeri però non potranno mai spiegare chi è stato Ronaldo per l'Inter e i suoi tifosi, così non si possono descrivere le emozioni profonde e meravigliose che il Fenomeno ha regalato nei suoi cinque anni nerazzurri.

Nel giorno del suo 50° compleanno FC Internazionale Milano, i tifosi e tutto il mondo Inter fanno i migliori auguri a Ronaldo, il Fenomeno!