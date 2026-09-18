Se Andy Diouf gioisce per la sua prima convocazione nella Nazionale francese, non si aggregherà al gruppo di Zinedine Zidane l'altro interista Marcus Thuram, lasciato a casa in favore di Estéban Lepaul, protagonista di un avvio di stagione importante con la maglia del Rennes con tre gol nelle prime quattro giornate. In conferenza stampa, Zizou ha spiegato cosa lo ha portato a scegliere la punta dei bretoni: "È un tipo di giocatore diverso; mi piace quel tipo di giocatore che eccelle negli spazi ristretti. Potrebbe essere utile contro le squadre che si difendono in profondità. È un giocatore che mi interessa e che voglio vedere da vicino".