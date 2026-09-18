Intervenuto alla presentazione del libro di Vincent Candela, Francesco Totti ha svelato un retroscena legato all'ex compagno di squadra: "Eravamo a Vicenza, era fine campionato. Lui non aveva più voglia di rimanere a Roma, era intenzionato di cambiare squadra e aveva già scelto l’Inter. Abbiamo cercato di farlo ragionare ma non c’era possibilità. Alla fine il presidente con il mister s’imposero di farlo rimanere. Lui non voleva, però iniziò il ritiro come tutti gli anni. Mi chiama un’ora prima dicendomi: ‘Capitano, posso venire con te a Trigoria?’. Lui mi ha chiamato perché c’era la contestazione a Trigoria contro di lui, con me in linea di massima si sarebbe potuto salvare. Si mette dietro, io avevo vetro i scuri. Arriviamo a Trigoria c’erano 5mila, 7mila persone, erano altri tempi. Non potevo più muovermi, ero bloccato. Tantissimi insulti, io lo difendevo dicendo che voleva rimanere. I tifosi lo hanno visto e mi hanno sfondato la macchina... Ancora sto aspettando che mi ridia i soldi!".