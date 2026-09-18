Insieme a Gaetano Auteri, si è presentato in conferenza stampa anche Filippo Berra, arrivato in estate dalla Salernitana, che ha raccontato l'atmosfera che si respira all'interno del gruppo a due giorni dalla gara contro l'Inter Under 23: "L’entusiasmo c’è. Siamo una squadra viva, ci alleniamo bene. È vero che dobbiamo crescere, ma nelle settimane e negli allenamenti si vede che stiamo bene tra noi. Serve tempo e speriamo di portare a casa il risultato prima possibile". Sul proprio ruolo e sull’inserimento: "Ho fatto tutti i ruoli, mi ci trovo bene. Ultimamente mi sto trovando bene come centrale, mi diverto. Sono arrivato in un gruppo di bravi ragazzi predisposti al lavoro, con voglia di imparare e ascoltare. Elementi positivi. Giocare a Foggia non è come altrove, ma i ragazzi hanno qualità e si abitueranno. Bisogna divertirsi: andando in campo divertendosi supereranno le pressioni".

Berra manda anche un messaggio all’ambiente: "Avevo già affrontato il Foggia tante volte, l’atmosfera la conoscevo. Lo Zaccheria è uno stadio importante, i tifosi danno sempre la carica. Le soddisfazioni ce le possiamo togliere tranquillamente, ma serve tempo".