Domenica 20 settembre allo stadio Breda di Sesto San Giovanni l'Inter U23, reduce dalla vittoria di Crotone, ospiterà il Foggia. Intanto, è stato reso noto il nome dell'arbitro che gestirà la partita, con fischio d'inizio alle ore 15. Si tratta di Andrea Mazzer della sezione di Conegliano.

Il direttore di gara veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Gigliotti di Lamezia Terme e Marco Munitello di Gradisca d’Isonzo. Il quarto ufficiale di gara sarà Gabriele Restaldo di Ivrea, mentre l'operatore FVS sarà Gennantonio Martone di Monza.

Sezione: Inter U23 / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 13:46
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.