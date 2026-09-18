Oggi è già vigilia di Inter-Roma e Chivu valuta diversi cambiamenti nell'undici iniziale. Rispetto al match con l'Udinese, il tecnico romeno pensa di ripartire con Dimarco, Jones e la Thu-La.

Modifiche anche in difesa, considerando lo stop di Stones: torna dal 1' la difesa campione d'Italia per arginare l'attacco romanista.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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