Marco Delvecchio "gioca" la sfida nella sfida tra Malen e Lautaro Martinez dalle pagine della Gazzetta dello Sport. Nella finalizzazione vince l'olandese, voto 9, contro l'8 per il "Toro". "Negli ultimi venti metri, oggi, vedo un Malen un gradino sopra. La differenza sta soprattutto nella velocità con cui riesce a trasformare una situazione favorevole in una vera occasione da gol. Lautaro resta un finalizzatore di altissimo livello, ma in questo momento Malen sembra più immediato nel passaggio tra ricezione e tiro e più imprevedibile nel modo in cui riesce a costruirsi una conclusione".

Nel colpo di testa, invece, vince Lautaro Martinez 9 a 8. "Nel gioco aereo non conta soltanto la struttura fisica e non basta essere più alti del proprio marcatore: fanno la differenza il tempo dello stacco, la scelta della posizione e il modo in cui si va ad attaccare la traiettoria. Lautaro queste cose le fa molto bene. Sa prendere posizione prima che arrivi il cross, riesce a liberarsi del difensore con piccoli movimenti e soprattutto va incontro al pallone invece di aspettarlo".

Si parla quindi della tecnica individuale. "Sul piano tecnico do qualcosa in più a Malen (9), soprattutto per la qualità del primo controllo. Lautaro (8) tecnicamente è forte e ha una qualità importante nel dialogo con i compagni, nella sponda e nel gioco associativo". Infine il gioco spalle alla porta: vince Lautaro 9 a 7. "Qui il vantaggio di Lautaro è più netto, perché parliamo di una situazione di gioco che appartiene molto di più alle sue caratteristiche. Sa ricevere con il difensore addosso, usare il corpo per proteggere il pallone, assorbire il contatto e dare alla squadra il tempo necessario per risalire".