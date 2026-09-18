Alla vigilia di Roma-Inter, tra i tanti doppi ex della partita spicca anche uno dei più recenti, Radja Nainggolan, il cui trasferimento dalla Capitale a Milano rimane una questione controversa soprattutto dal suo punto di vista, uno dei pochi casi in cui un giocatore sarebbe rimasto volentieri dov'era. Il belga ne ha parlato sulle frequenze di Radio Bruno Roma 101.5: “Penso che l’Inter resti la favorita per vincere lo scudetto, così togliamo un po’ di pressione alla Roma (ride, ndr). I giallorossi hanno iniziato bene, sono una squadra forte. Però queste partite, per la Roma, sono sempre state un limite in passato. quest’anno sarà una prova per capire se ha davvero qualcosa in più. L’Inter oggi è una squadra costruita bene, ha fatto la finale di Champions e ha riserve importanti. Lo scudetto che ha vinto il Napoli l’anno scorso, secondo me, l’ha perso la squadra nerazzurra. Sarà una partita difficile. Dybala può fare la differenza, è un giocatore fantastico. Spero possa continuare così".

Arrivederci Roma

Non manca un riferimento al passato: "Non sarei mai andato via, facevo tutto per la Roma. La gente mi rispettava. Però la mia personalità è quella che è: odio la falsità e le persone false, e quando qualcosa va contro i miei valori, vado via. Se all'epoca mi avessi chiesto se fossi stato contento di andare all’Inter o triste di lasciare la Roma, avrei risposto che ero più triste di lasciare la Roma. Ho rifiutato offerte dal Chelsea e dalla Cina per restare in giallorosso”.