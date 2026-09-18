Poco prima dellle 16.30, il pullman dell'Inter ha lasciato la Pinetina di Appiano Gentile per dirigersi verso l'aeroporto di Milano-Malpensa, dove è previsto il volo verso Roma. I campioni d'Italia, dunque, trascorreranno nella Capitale le ultime ore di vigilia del big match contro la squadra di Gian Piero Gasperini, in programma domani sera, all'Olimpico, con fischio d'inizio alle ore 18.

Quanto alle scelte di campo, la formazione è praticamente fatta: restano due dubbi nella testa di Cristian Chivu, secondo Sky Sport. A centrocampo, i ballottaggi sono tra Curtis Jones e Petar Sucic e tra Andy Diouf e Luis Henrique. In attacco, dopo il turno di riposo osservato contro l'Udinese, ci sarà Lautaro Martinez, molto probabilmente in coppia con Marcus Thuram.