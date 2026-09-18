Domani, 19 settembre 2026, San Siro compirà cento anni. Una ricorrenza storica che Sky Sport ha deciso di celebrare con uno speciale in quattro capitoli che andrà in onda da mezzanotte. Nell'anticipazione, anche una testimonianza di Beppe Bergomi: "Io avevo 17 anni quando ho esordito in questo stadio, ero talmente giovane che per me era tutto bello, tutto fantastico - il ricordo dello Zio -. I miei coimpagni, l'allenatore... E poi l'impatto con questo stadio che trasmette sempre emozioni: è unico".