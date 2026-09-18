Eccesso di trasporto a favore dell'Inter nella rimonta contro l'Udinese? Andrea Stramaccioni, ex allenatore di entrambe le squadre e oggi opinionista DAZN, è stato interpellato in tal senso da Il Messaggero Veneto e ha voluto fare chiarezza contro certe illazioni: "Spesso il risultato influenza le percezioni. Lo scorso anno feci la telecronaca della vittoria di una grande Udinese a San Siro con gol di Atta e la percezione era diversa. Udine e l’Udinese sono nel mio cuore e ho tanti amici in Friuli, ma la mia professionalità non ha legami e si limita a raccontare cosa vede in campo".

"Mi rendo conto che il grande ritorno dell’Inter con 5 gol e tante occasioni possa aver ferito molto il tifoso dell’Udinese - ha aggiunto Stramaccioni -, ma come ho ricordato spesso durante la partita i bianconeri erano davvero molto rimaneggiati".