La Gazzetta dello Sport gioca in anticipo il confronto tra Roma e Inter. La prima chiave è a centrocampo, dove l'ipotesi è che Cristante vada in pressing su Zielinski, mentre Koné dovrebbe schermare Jones, con compiti ribaltati a fronti invertiti. Per quel che riguarda Barella, dovrebbe essere Hermoso a uscire dal terzetto difensivo. Proprio Barella, con un suo lancio, decise la sfida dell'anno scorso all'Olimpico mandando in porta Bonny.

Nei due confronti attacco-difesa, Gasperini dovrebbe rilanciare N'Dicka insieme a Mancini e Hermoso, impegnati a "schermare" Thuram e Lautaro, mentre dalla parte opposta Chivu ha finora pagato molto alcune sbadataggini individuali, prendendo tanti gol e dovendo ora fronteggiare un duo come quello formato da Malen e Dybala. L'olandese, si legge sulla rosea, ha finora creato problemi a tutte le avversarie "perché parte centravanti, ma si muove anche qualche metro più largo e sulle imbucate argentine si infila come un dardo con una velocità che costringe i centrali rivali a prendere decisioni affrettate". In ogni caso i nerazzurri dovrebbero schierare Akanji come perno, Bisseck e Bastoni ai lati.

Altra sfida chiave sarà quella degli esterni. Gasperini dovrebbe affidarsi a Lulli (ma c'è ancora il dubbio con Molina) e Wesley, mentre Chivu ritrova Dimarco e sembra orientato a rilanciare Luis Henrique al posto dello stanco Diouf.