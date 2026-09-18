Centottanta minuti alla fine delle qualificazioni all’Europeo del 2027. Due partite e la Nazionale Under 21 saprà se avrà staccato o meno il pass per Albania e Serbia dove si giocherà la 26esima edizione della rassegna continentale di categoria. In vista dei match contro l'Armenia e la Polonia, quest'ultimo decisivo per la qualificazione, il CT Silvio Baldini ha convocato 25 calciatori, con quattro novità assolute: Matteo Cichella, Mattia Liberali, Emanuele Lulli e Luca Reggiani. Nessun giocatore prodotto del vivaio Inter è presente nella lista.

Questo l'elenco:

Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Costantino Favasuli (Napoli), Niccolò Fortini (Torino), Emanuele Lulli (Roma), Brando Moruzzi (Avellino), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Giacomo Faticanti (Avellino), Mattia Liberali (Como), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Alphadjo Cisse (Milan), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).