Non è dato sapere se giocherà dall'inizio, in corso d'opera o per nulla. Sicuramente però Roma-Inter susciterà un sussulto personale in Luis Henrique, che ad agosto si sarebbe potuto trasferire nella Capitale se le intenzioni dei due club si fossero concretizzate. Invece, nonostante la sua disponibilità al cambio di maglia, l'ex Marsiglia è rimasto a Milano e secondo Sportmediaset potrebbe addirittura essere titolare domani alle 18.

Compito arduo

Il motivo è la stanchezza di Andy Diouf, impiegato 270 minuti nelle partite contro Napoli, Real Madrid e Udinese e quindi inevitabilmente meno fresco di Luis Henrique. Che, in tal caso, avrebbe il compito non solo di arginare il connazionale Wesley, ma anche tenere d'occhio Donyell Malen che calpesta con frequenza le zolle sulla propria sinistra per accentrarsi e colpire. Sicuramente si tratterebbe di un ritorno in campo non facile per un giocatore che, con il ritorno in campo di Djed Spence dopo la sosta, rischia di scivolare dietro nelle gerarchie degli esterni e finora è stato coinvolto solo a Cagliari.