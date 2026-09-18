Tra i giocatori più attesi di Roma-Inter c'è anche Mile Svilar, portiere dei giallorossi e una delle chiavi della crescita evidente della solidità difensiva della squadra di Gian Piero Gasperini. L'estremo difensore belga naturalizzato serbo ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui affronta vari aspetti personali ma anche il prossimo impegno, all'Olimpico contro i nerazzurri: “È una grande partita che non vediamo l’ora di giocare. Ci misuriamo contro la squadra più forte del campionato".

È l’inizio di un duello scudetto?

“Qui bastano due partite buone per essere esaltati e una sconfitta per il dramma. Dobbiamo restare equilibrati. Capiremo più avanti se siamo davvero da titolo".

Vi sentite più vicini all’Inter rispetto allo scorso anno?

“Stiamo meglio, anche per come giochiamo. Siamo più dominanti, più squadra. Al secondo anno con Gasperini le sue idee vengono automatiche".

Chi parla di un podio Inter‑Roma‑Como sbaglia?

“Per il tipo di gioco e i gol può essere giusto, ma siamo a settembre: è presto".

Sabato bisognerà affrontare la ThuLa.

"Lautaro è difficilissimo da decifrare. E Thuram, mamma quanto è rapido".