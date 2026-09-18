C'è anche Piotr Zielinski, come facilmente prevedibile, nella lista dei 26 convocati del CT polacco Jan Urban per i quattro impegni che attendono la Polonia in Nations League durante la sosta per le Nazionali. Nello specifico, il centrocampista dell'Inter sarà protagonista contro la Bosnia Herzegovina il 25 settembre, in Svezia il 28 settembre, contro la Romania il 2 ottobre e in Bosnia Herzegovina il 5 ottobre.

Sezione: News / Data: Ven 18 settembre 2026 alle 10:18
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.