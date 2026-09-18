Dopo la Procura di Milano lo scorso luglio, anche la Procura Federale ha chiesto l'archiviazione del caso 'Arbitropoli', che aveva coinvolto Gianluca Rocchi e la società Inter. Lo riporta Il Giorno. Il procuratore Giuseppe Chinè e il suo staff non hanno trovato elementi sufficienti per procedere, nonostante abbiano ascoltato numerosi arbitri non coinvolti nel procedimento penale per approfondire l'eventuale presenza di interferenze esterne.

Nessuna prova contro l'Inter

Nessun comportamento che possa essere inquadrato come pressione o condizionamento da parte dell'Inter nei confronti della classe arbitrale, come l'inchiesta condotta dal PM Maurizio Ascione aveva ipotizzato. Determinante, tra gli elementi analizzati, il fatto che non ci siano conversazioni intercettate tra dirigenti nerazzurri e arbitri o responsabili delle designazioni. Una valutazione specifica ha riguardato invece Andrea Butti, oggi dirigente della Lega Serie A e con un passato da team manager dell'Inter. Chinè ha giudicato alcune sue esternazioni da tifoso inopportune, ma non ha rilevato riscontri sufficienti perché si configurasse un'ingerenza sul mondo arbitrale.