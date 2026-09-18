Cristian Chivu sta facendo affidamento sul turnover per non fiaccare troppo i muscoli dei suoi giocatori. Lo dimostrano i dati elencati oggi da Tuttosport, rapportati all'annata scorsa.

"Nella stagione passata sette giocatori di movimento avevano superato i 300 minuti nelle prime cinque gare (Acerbi, Barella, Bastoni, Calhanoglu, Dimarco, Dumfries e Thuram) e ben otto erano rimasti sotto i 100 (Bisseck, Bonny, Darmian, De Vrij, Diouf, Frattesi, Luis Henrique e Zielinski, più Pavard ceduto a fine mercato). Sette giocatori avevano disputato tutte e cinque le partite (Barella, Bonny, Carlos Augusto, Dimarco, Dumfries, Sucic e Thuram) e quattro elementi della rosa erano scesi in campo solo una volta (Bisseck, Darmian, De Vrij e Diouf, oltre al solito Pavard). La differenza con l'avvio di quest'annata è lampante: i giocatori ad aver superato i 300 minuti oggi sono cinque (Barella, Bastoni, Diouf, Lautaro e Akanji), mentre quelli rimasti sotto i 100 sono solo quattro (Bonny, Luis Henrique, Mkhitaryan e Stankovic)".