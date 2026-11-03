Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu analizza così a Inter TV il match vinto stasera in casa del Feyenoord: “Siamo una squadra seria, che reagisce alle difficoltà come ha sempre fatto. I ragazzi danno sempre il massimo consapevoli di quello che è il loro valore e cercano di portarlo avanti con determinazione. Il Como? È una gara di campionato contro una squadra di un certo valore. Sappiamo che è una partita ostica, adesso godiamoci quello che abbiamo ottenuto stasera e poi ci sarà tempo per pensare al Como”.