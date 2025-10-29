Dopo l’esonero di Igor Tudor e in attesa dell’arrivo del nuovo allenatore che dovrebbe essere Luciano Spalletti, torna alla vittoria la Juventus che batte per 3-1 l’Udinese e spezza un tabù lungo un mese e mezzo. È Vlahovic a sbloccare su rigore al quinto minuto, prima della replica di Zaniolo che al 45esimo rimette in equilibrio il tabellino. Al 67esimo Gatti trova però il gol del 2-1 che Yildiz trasforma in 3-1 al 96esimo dopo calcio di rigore.



Vittoria per 3-1 anche per il Como contro l'Hellas Verona; squadra lariana che passa in vantaggio con Douvikas, si fa riacciuffare da Serdar che fa il gol del un momentaneo 1-1. Al 62esimo Posch fa 2-1 e al 92esimo Vojvoda timbra il 3-1 che chiude il match.



Vince anche la Roma che batte per 2-1 il Parma grazie ai gol di Hermoso e Dovbyk. All'86esimo Circati accorcia le distanze ma la squadra di Carlos Cuesta non riesce ad annullarle. Roma che con questo successo torna capolista al fianco del Napoli.