Nel corso di una recente intervista concessa a Tuttosport, Wladimiro Falcone, portiere e capitano del Lecce, ha espresso un proprio pronostico nella lotta Scudetto tra Inter e Roma, squadra di cui si è dichiarato tifoso: "Tutti sanno che i giallorossi sono la mia passione. Stavolta possono lottare per lo Scudetto, anche se devo dire che vedo sempre favoriti i nerazzurri: giocano a memoria e sulla carta, come singoli, secondo sono più forti dei romani, però nel calcio ci sono sempre delle belle favole. Quindi chi può dirlo?".