Kostas Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa delle qualità tecniche del Milan, con riferimento alla gara di domani sera: "Negli uno contro uno è molto forte. Dovremo essere bravi a far male all'avversario, il Milan è una squadra con più punti di forza che punti deboli. Siamo pronti, però ora bisogna far parlare il campo. E' in alto in classifica e ha qualità, nonostante le assenze. E' una squadra con una rosa attrezzata per tutte le competizioni, quindi Coppa Italia, Europa League e Serie A.

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 18:57 / Fonte: TMW
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione