Kostas Runjaic, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa delle qualità tecniche del Milan, con riferimento alla gara di domani sera: "Negli uno contro uno è molto forte. Dovremo essere bravi a far male all'avversario, il Milan è una squadra con più punti di forza che punti deboli. Siamo pronti, però ora bisogna far parlare il campo. E' in alto in classifica e ha qualità, nonostante le assenze. E' una squadra con una rosa attrezzata per tutte le competizioni, quindi Coppa Italia, Europa League e Serie A.