Un punto a testa in occasione della sfida di Serie C tra Inter U23 e Sorrento, costrette ad accontentarsi del risultato di 1-1 frutto delle reti del sorrentino Starita e del nerazzurro Zuberek. In questo senso, è proprio Ernesto Starita a commentare ai canali del club campano l'esito della sfida contro i giovani interisti: "Sono contento a metà perché pensavamo di avere il risultato in tasca. Potevamo portare a casa l'intera posta in palio, ma è un campionato duro e anche oggi lo abbiamo visto contro di loro".