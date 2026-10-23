E' iniziata nel peggiore dei modi l'avventura sulla panchina del Parma di Alberto Gilardino, che nelle prime due partite da allenatore dei gialloblu ha incassato altrettante sconfitte, per mano di Inter e Torino, con l'identico punteggio di 3-0, decisamente penalizzante. "Inutile tornarci sopra, sappiamo di aver deluso le aspettative, soprattutto all'inizio - ha ammesso Gila parlando in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Parma -. Ci siamo confrontati e sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo il nostro obiettivo, è indispensabile che tutti sappiamo cosa dobbiamo fare. Per avere chiaro l'obiettivo dobbiamo portarlo in campo, avere ardore agonistico, essere dentro la partita mentalmente, essere collegati fin dall'inizio. Ho una squadra e dei ragazzi che ascoltano, che apprendono e quindi ho avuto modo di confrontarmi con loro, c'è stato un confronto onesto e sincero. Sono sicuro che domani questo aspetto lo dovremo mettere in campo e lo faremo".