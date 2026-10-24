Triplice, pesante tegola per Ruben Amorim: alla vigilia della partita contro l'Udinese, e a sette giorni dal derby contro l'Inter, il tecnico del Milan perde contemporaneamente per infortunio tre giocatori di primo piano. Sono infatti costretti a fermarsi l'attaccante Diego Moreira, il centrocampista Adrien Rabiot e il difensore Mario Gila, che non prenderanno parte alla trasferta della Bluenergy Arena.

Come riferito da Sky Sport, il francese e il belga soffrono di un affaticamento rispettivamente al polpaccio destro e al flessore sinistro, mentre l'ex Lazio ha accusato un'infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 14:53
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.