Triplice, pesante tegola per Ruben Amorim: alla vigilia della partita contro l'Udinese, e a sette giorni dal derby contro l'Inter, il tecnico del Milan perde contemporaneamente per infortunio tre giocatori di primo piano. Sono infatti costretti a fermarsi l'attaccante Diego Moreira, il centrocampista Adrien Rabiot e il difensore Mario Gila, che non prenderanno parte alla trasferta della Bluenergy Arena.

Come riferito da Sky Sport, il francese e il belga soffrono di un affaticamento rispettivamente al polpaccio destro e al flessore sinistro, mentre l'ex Lazio ha accusato un'infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra.