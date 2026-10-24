Trascinato dal suo bomber Tasos Douvikas, il Como continua nella sua marcia superando il Sassuolo per 2-0. Decisiva la doppietta dell'attaccante greco, che nella ripresa colpisce per due volte Stefano Turati, sempre con l'assistenza vincente del brasiliano Kaiki. Luis Milla va vicino anche al terzo gol, ma la vittoria lariana rimane legittima: dopo il poker al Manchester United, la squadra di Cesc Fabregas risale anche la classifica di campionato portandosi a quota 17 agganciando la Roma che fra poco sfiderà il Napoli. 

Il Bologna si mette alle spalle la caduta contro l'Inter e sbanca l'Unipol Domus, infliggendo al Cagliari la seconda sconfitta consecutiva. Finisce 2-0 per la squadra di Raffaele Palladino, con le reti, anche in questo caso nella ripresa, di Nicolò Casale e Federico Bernardeschi su calcio di rigore. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 17:02
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.