A pochi istanti dal termine della sfida di Serie A femminile tra Inter Women e Napoli Women terminata con il punteggio di 0-0, il tecnico nerazzurro David Sassarini ha brevemente commentato l'esito della sfida ai canali ufficiali nerazzurri.

Inter Women, il commento di Sassarini dopo il pareggio contro il Napoli

"Non siamo stati in grado di sbloccare il match. Brave le ragazze della Napoli Women a chiudere tutti gli spazi: per noi, vincere un duello negli ultimi metri sarebbe stato decisivo per sbloccare il risultato, non siamo stati determinati e cattivi come occorreva in una partita così complicata. Quando vinci pensi che il percorso sia la logica conseguenza di poter continuare a vincere per una scia intrapresa, invece bisogna sempre alzare l'asticella e oggi non l'abbiamo fatto. La squadra ha giocato, deve migliorare ancora nella qualità del palleggio ma è normale che sia così a questo punto della stagione. Mi aspettavo una partita di questo tipo, conosco molto bene la Napoli Women e un duello avrebbe potuto scardinare una partita complessa: a volte le sblocchi prima, a volte dopo, oggi non è accaduto. Abbiamo concesso pochissimo, ma per vincere le partite manca vincere i duelli negli ultimi trenta metri. Ci aspetta un periodo molto bello, andiamo a giocare a Lione in un palcoscenico che ci siamo guadagnati. Sarà molto complicato ma proveremo a fare la partita anche lì”