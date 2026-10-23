La Juventus ha comunicato l’esito degli esami strumentali effettuati al J|medical per Celik e Nico Gonzalez. Gli accertamenti hanno evidenziato due lesioni muscolari di basso grado, che costringeranno entrambi i calciatori a fare i conti con le rispettive problematiche fisiche.

"Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez", si legge. Piove sul bagnato in casa bianconera con Spalletti che deve fare i conti con diverse assenze in vista della trasferta di Lecce. Ai box anche Yilidz, Locatelli, Thuram e Coincecao.