Al termine del pirotecnico big match di Serie A tra Napoli e Roma conclusosi con il risutato di 3-3, il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha commentato brevemente l'esito della sfida ai microfoni di DAZN menzionando, tra i vari argomenti trattati, la sconfitta per 5-2 maturata a San Siro la scorsa stagione contro l'Inter: "Non abbiamo mai mollato, non lo abbiamo mai fatto. Ripensando all'anno scorso abbiamo mollato mentalmente solo contro i nerazzurri a Milano, ma in tutte le altre no. Quest'anno ci crediamo sempre".