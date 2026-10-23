Il Torino cala il tris e si concede la terza vittoria consecutiva. I granata regalano spettacolo e piegano di misura il Monza guidato dall'ex Ivan Juric, sconfitto per 3-2. Ad aprire le marcature è Fitz Gym che sfrutta una brutta lettura della difesa ospite. A pareggiare temporaneamente i conti è Varela, arrivato a 7 reti in altrettante partite disputate. Da qui in poi sale in cattedra il club piemontese che mette a segno la seconda e la terza rete con Belghali e Vlasic. L'autogol in extremis di Pattersson serve unicamente per fini statistici visto che risulterà essere una delle ultime azioni della partita.