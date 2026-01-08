"Inter favorita per lo scudetto? A me non interessa parlare di favoriti, siete bravi a scatenare il putiferio sulle mie parole. Noi sappiamo di affrontare una squadra forte, che ha fatto due finali di Champions negli ultimi tre anni. Andremo lì con grande voglia e determinazione, faremo la conta dei disponibili ma chi giocherà darà il massimo. In questo tipo di partite ci sarà grande attenzione mediatica". Così Antonio Conte, parlando a DAZN, del big match che metterà il suo Napoli di fronte ai nerazzurri domenica prossima.

Chivu ha detto che non gli interessa quello che dice Conte.

"Fa bene a non commentare, non mi sembra di aver detto chissà che cosa. Ho ricordato la storia di tre top club (Inter, Juve e Milan, ndr), facendo anche i complimenti. Poi, ripeto. voi siete bravi a parlare e a trovare sempre un aspetto negativo che non c'era. Ho solo ricordato la storia, ma quando parlo io si scatena il putiferio e mi dite che mi lamento. Capisco che sono un personaggio che fa parlare a livello mediatico, ma tante volte le create ad arte queste situazioni. Mi spiace perché succede solo in Italia, in Inghilterra questo non mi capitavano".

Recuperate qualcuno?

"Che ne so? Possiamo recuperare Neres e sicuramente Mazzocchi che torna dalla squalifica. Da 15 passiamo a 16 disponibili".