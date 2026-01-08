Su Tuttosport si parla oggi del mercato in uscita dell'Inter (Frattesi) ma anche di quello in entrata. Il sogno è Palestra per l'estate 2026, piace tanto anche Molina dall'Atletico Madrid (difficile) e viene ritenuta una soluzione valida anche Dodò, altra operazione complicata.
Paratici, infatti, non vorrebbe dare via i migliori, ma l'Inter ha delle pedine per un possibile scambio di prestiti, come De Vrij o Asllani, in grado di convincere la dirigenza della Fiorentina.
Sezione: Focus / Data: Gio 08 gennaio 2026 alle 10:06
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie - Focus
Chivu: "Parma in dieci dietro la linea del pallone ad aspettare i nostri errori, sono molto contento della maturità mostrata"
TS - Palestra sogno Inter, piace anche Molina. Dodò difficile, ma i nerazzurri hanno due carte in mano
Akanji in conferenza: "Mi trovo bene con Bisseck. Crans-Montana? Tragedia che non deve accadere più"
Akanji a Sky: "Il mio futuro? Vorrei tanto saperlo, magari rimarrò all'Inter. Mi sono sentito subito bene"
Altre notizie
Giovedì 08 gen
- 12:42 SM - L'Atalanta mette la freccia per Giovane: primi passi formali per il calciatore che piace anche all'Inter
- 12:28 Chivu: "Parma in dieci dietro la linea del pallone ad aspettare i nostri errori, sono molto contento della maturità mostrata"
- 12:14 Barcellona, il DS Deco: "Chiuderemo per Joao Cancelo, speriamo che arrivi presto"
- 12:00 DIFESA e ATTACCO, INTER DOMINANTE a Parma. Ma OAKTREE rischia di rovinare il PERCORSO. E CONTE...
- 11:58 Marca - Inter, Asllani in uscita dal Torino: si fa avanti il Girona
- 11:45 La Repubblica - Norton-Cuffy, è duello Inter-Juve. Nessuna offerta presentata, ma...
- 11:30 Conte: "Inter favorita? Non mi interessa. Chivu fa bene a non commentare le mia parole, siete bravi a scatenare ogni volta un putiferio"
- 11:24 Bonny: "Inter, siamo sulla strada giusta. Scudetto? Sì, si può conquistare"
- 11:16 Adani: "L'Inter ha perso scudetti per mancanza di spietatezza. Ma se toglie quei 15' di assenza..."
- 11:02 CdS - Un Dimarco tutto nuovo. E c'è un messaggio in quell'abbraccio a Rapetti
- 10:48 CdS - L'Inter manda un segnale, però mancano cattiveria e cinismo
- 10:34 TS - Vlahovic ci prova: possibile il ritorno per Inter-Juventus di metà febbraio
- 10:20 Bergomi: "L'Inter qualcuno a destra proverà a prenderlo. Non tolgo nulla a Luis Henrique però..."
- 10:06 TS - Palestra sogno Inter, piace anche Molina. Dodò difficile, ma i nerazzurri hanno due carte in mano
- 09:52 TS - Frattesi piace al Galatasaray, ma non è la prima scelta. In estate i turchi di nuovo su Calhanoglu
- 09:38 Pagelle TS - Sucic, che errore sotto porta. Pio da 6,5 anche senza segnare
- 09:24 TS - Inter, il solito dominio senza chiudere la pratica. La sfida al Napoli, ora, è un'occasione
- 09:10 Pagelle CdS - Akanji punto fermo, Luis Henrique si perde nella nebbia
- 08:56 Sky - Mlacic, 'apprendistato' all'Inter: operazione anticipabile a gennaio in caso di spiragli
- 08:42 Pagelle GdS - Dimarco il migliore, Lautaro appannato, Akanji padrone, Carlos Augusto autorevole. Il peggiore è Sucic
- 08:28 Moviola GdS - Dimarco-gol: nessun offside. "Mani" di Thuram sulla rete di Bonny
- 08:14 GdS - Inter padrona di sé e del campionato, ma le gare vanno chiuse prima
- 08:00 In due è amore, in tre una festa. Ma a festeggiare è solo l'Inter. E ora testa al Napoli... dalla testa della classifica
- 00:12 Akanji in conferenza: "Mi trovo bene con Bisseck. Crans-Montana? Tragedia che non deve accadere più"
- 00:10 Parma, Oristanio in conferenza: "L'Inter è la più forte del campionato. Ho parlato con Pio, si merita tutto"
- 00:09 Chivu in conferenza: "Luis Henrique è da Inter. Se abbiamo seguito il Napoli? Se succede m'incazzo..."
- 00:05 videoParma-Inter 0-2, Tramontana: "Mini ciclo perfetto. Lautaro fuori partita, Sucic così così"
- 00:04 Parma, Cuesta in conferenza: "Chivu ha grandi valori umani ed è un bravissimo allenatore"
- 00:02 Akanji a ITV: "Io il migliore? Forse, ma è merito della squadra. Il segreto è tenersi in salute"
- 00:00 Parma-Inter, se mi lasci (non) ti cancello
Mercoledì 07 gen
- 23:53 Akanji a DAZN: "Felice per i tre punti. Sono tra i più importanti dell'Inter? Io voglio essere una soluzione"
- 23:46 Chivu a DAZN: "Napoli? Questa sera potevate chiedermi del Parma...". Poi 'risponde' a Fabregas sullo scudetto
- 23:45 Akanji a Sky: "Il mio futuro? Vorrei tanto saperlo, magari rimarrò all'Inter. Mi sono sentito subito bene"
- 23:43 Chivu a ITV: "Squadra matura, la Serie A non è mai semplice. Vogliamo essere competitivi fino alla fine"
- 23:34 Chivu a Sky: "Oggi atteggiamento eccezionale dei ragazzi. Si poteva fare qualche cross di qualità in più"
- 23:30 Parma-Inter, la moviola - Colombo se la cava, meno bene i due assistenti
- 23:29 Parma, Cuesta a DAZN: "Ci abbiamo provato, ma l'Inter è stata più brava. Sapevamo che sarebbe stato difficile"
- 23:28 Bonny a ITV: "Ero felice di tornare a Parma, posto speciale. Non era facile vincere oggi"
- 23:20 Dimarco Player of the Match a DAZN: "Gruppo ancora più unito grazie a Chivu. Battere il mio record? Speriamo"
- 23:20 Carlos Augusto a DAZN: "Napoli? Noi facciamo il nostro lavoro. Poi pensiamo agli altri"
- 23:12 Parma, Cuesta a Sky: "Inter molto, molto, molto forte e super aggressiva. Fuorigioco del 1° T? Errori che capitano"
- 23:05 Lazio, pari all'ultimo respiro: Pedro spezza i sogni della Fiorentina, finisce 2-2. Blitz Udinese a Torino
- 22:53 Parma-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:53 L'Inter si alza sui pedali: Dimarco e Thuram abbattono il Parma, mini-allungo nerazzurro sul Napoli
- 22:52 Parma-Inter, le pagelle - Akanji granitico, Thuram croce e delizia. Al Tardini il sosia di Lautaro
- 22:50 Parma-Inter, Fischio Finale - Chivu applica la 'legge dell'ex' e allunga in vetta: la nebbia del Tardini non oscura il dominio nerazzurro
- 22:35 liveSerie A, il POST PARTITA di PARMA-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 20:33 Frenata clamorosa per il Napoli: il Verona strappa il 2-2 al Maradona. Continua la crisi del Bologna
- 20:29 Parma, Cuesta a DAZN: "Con l'Inter sarà tutto difficile, dovremo essere solidi e lucidi nelle occasioni"
- 20:15 Mkhitaryan a Sky Sport: "Ci sarà tempo per pensare al Napoli. Mi sto riprendendo e ora..."
- 20:14 Parma, Cuesta a Sky: "L'Inter si ferma giocando bene, dovremo affrontarla con umiltà"
- 20:10 Chivu a DAZN: "Pensare al Napoli? No, quando inizi a pianificare spesso la prendi dove non vuoi prenderla"
- 20:04 Chivu a Sky: "L'Inter ha un'identità chiara e la vuole mantenere. Vivere il calcio a Parma è bellissimo"
- 20:03 Parma, Ondrejka a DAZN: "L'Inter è una squadra molto forte, ma proveremo a batterla"
- 20:01 Mkhitaryan a DAZN: "Per portare a casa i tre punti serve concentrazione, l'anno scorso siamo stati puniti"
- 19:57 Adorante: "Ero nelle giovanili dell'Inter con Zaniolo. Alla Roma ha fatto uno step enorme"
- 19:44 Parma, Ondrejka a Sky: "Il ritorno di Chivu? Vogliamo fare del nostro meglio"
- 19:41 Mkhitaryan a ITV: "Servirà una gara quasi perfetta, l'anno scorso abbiamo avuto difficoltà a Parma"
- 19:29 Inter U20 ai quarti di finale della Coppa Italia Primavera: mercoledì 11 febbraio la sfida con la Juve
- 19:14 Nuova avventura per Mario Balotelli: contratto di due anni e mezzo con l'Al Ittifaq
- 19:00 De Pieri e Stabile, destino comune: dalla Juve Stabia al Bari. Accordo con l'Inter trovato
- 18:45 Inizia l'avventura al Racing per Valentin Carboni: "Convinto da Milito. E Lautaro mi darà supporto"
- 18:31 Bologna, Di Vaio: "Risultati negativi? Abbiamo fatto una finale di Supercoppa. Con Inter e Napoli..."
- 18:17 Napoli, Oriali: "Prima dell'Inter c'è il Verona. Non abbiamo tante alternative, quindi niente calcoli"
- 18:05 Esposito: "Ronaldo l'attaccante più forte della storia, Adriano mi faceva impazzire. Dzeko? Impressionante per un motivo"
- 18:02 Primavera - Inter-Sampdoria, gli Up&Down - Kukulis non tradisce, per Peletti un erroraccio
- 17:50 videoCarbone: "Bravi dal dischetto, ma siamo molto lontani dai nostri standard. Kukulis mi fa impazzire"
- 17:35 Boniek: "Zielinski uno dei migliori '8' d'Europa. Scudetto? Milan non pronto, sarà Inter-Napoli"
- 17:12 Parma con le polveri bagnate: appena 12 gol in questa Serie A. L'Inter al top con 38 reti
- 17:00 Coppa Italia Primavera, all'Inter servono i rigori per eliminare la Samp agli ottavi: finisce 7-6 per i nerazzurri