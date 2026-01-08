Su Tuttosport si parla oggi del mercato in uscita dell'Inter (Frattesi) ma anche di quello in entrata. Il sogno è Palestra per l'estate 2026, piace tanto anche Molina dall'Atletico Madrid (difficile) e viene ritenuta una soluzione valida anche Dodò, altra operazione complicata.

Paratici, infatti, non vorrebbe dare via i migliori, ma l'Inter ha delle pedine per un possibile scambio di prestiti, come De Vrij o Asllani, in grado di convincere la dirigenza della Fiorentina.

Data: Gio 08 gennaio 2026 alle 10:06
Autore: FcInterNews Redazione
