Davide Frattesi è in uscita dall'Inter, ma ad oggi la sua situazione non è così vicina alla soluzione. Il giocatore, si legge su Tuttosport, ha la Juventus nei pensieri e non ha chiuso la porta al Galatasaray, che deve però ancora affondare il colpo.

Il giocatore piace, ma non è una prima scelta, perché Okan Buruk sta cercando un centrocampista più difensivo, vedi Ederson dell'Atalanta. O anche Calhanoglu, per il quale hanno bussato di nuovo ricevendo dei "no" e a cui probabilmente si rivolgeranno nuovamente in estate. Se poi non dovessero trovare la soluzione ideale allora potrebbero anche stringere per Frattesi, che diventerebbe la risposta al Fenerbahce per Guendouzi.