Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Arturo Di Napoli analizza così il momento dell'Inter dopo la vittoria conquistata contro il Parma ieri sera: "È una squadra forte, non c'è quel gap pazzesco ma ha qualcosina in più rispetto alle altre. Le partite però vanno giocate. E ora c'è il Napoli. la differenza tra Chivu e Inzaghi è l'avere coinvolto tutti, butta dentro i giovani con coraggio. E alla seconda parte di stagione arrivi con un 'fiato' diverso. A Parma non è stata una passeggiata di salute e l'ha fatta con i ricambi, che sanno tutti cosa fare. E vedo un'atmosfera vera nel gruppo".

Napoli affaticato che rischia di essere risucchiato nella lotta Champions?

"Conte sta scavando il fondo del barile delle forze, vista la situazione".