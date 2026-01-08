L'Inter a Parma ha centrato la sesta vittoria consecutiva in campionato, striscia positiva che si era verificata anche tra novembre 2024 e gennaio 2025. La squadra nerazzurra ha vinto 14 delle sue prime 18 partite disputate in un campionato di Serie A per la settima volta nella sua storia, la quinta nell’era dei tre punti a vittoria: solo nell'annata 2006/07 (15) ha ottenuto più successi dopo lo stesso numero di incontri in un singolo massimo torneo.