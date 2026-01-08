Terzo gol in tre confronti contro il Parma per Marcus Thuram, che contro la squadra della sua città di nascita sembra trovarsi sempre particolarmente a suo agio. Ma quello segnato ieri al Tardini ha un valore particolare dal punto di vista statistico: avendo segnato al minuto 97:06, infatti, l'attaccante francese ha realizzato la rete più tardiva segnata dall’Inter in Serie A dal ritorno del torneo a 20 squadre. Superato il rigore di Lautaro Martínez al minuto 95:57 contro il Venezia nel novembre 2021. Lo rivela Opta.

Data: Gio 08 gennaio 2026 alle 17:09
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
