Terzo gol in tre confronti contro il Parma per Marcus Thuram, che contro la squadra della sua città di nascita sembra trovarsi sempre particolarmente a suo agio. Ma quello segnato ieri al Tardini ha un valore particolare dal punto di vista statistico: avendo segnato al minuto 97:06, infatti, l'attaccante francese ha realizzato la rete più tardiva segnata dall’Inter in Serie A dal ritorno del torneo a 20 squadre. Superato il rigore di Lautaro Martínez al minuto 95:57 contro il Venezia nel novembre 2021. Lo rivela Opta.

97:06 - Il gol di Marcus #Thuram (al 97:06) è la rete più tardiva segnata dall’Inter in #SerieA dal ritorno del torneo a 20 squadre (2004/05): superato il rigore di Lautaro Martínez al minuto 95:57 contro il Venezia nel novembre 2021. Zampata.#ParmaInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 7, 2026