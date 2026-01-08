Al termine del classico giro di interviste, l'allenatore del Parma, Carlos Cuesta, si presenta nella sala conferenze del Tardini per commentare la sconfitta contro l'Inter:

Parma ordinato nel primo tempo ma nel secondo ci ha provato poco... Inter troppo forte?

"Nel primo tempo siamo stati bassi a difendere e abbiamo avuto compattezza ma con baricentro basso. Dopo il gol abbiamo provato a essere piu alti e a recuperare palla piu avanti. Abbiamo rischiato di più nel primo tempo, abbiamo costruito di più. Nel secondo tempo abbiamo faticato a costruire anche per merito dell'Inter".

Al Parma sono mancati cabotaggio e personalità? Errori di gioventù?

"Volevamo fare punti, non avevamo la testa altrove. La mia intenzione era creare di più ma non pensavo alla partita successiva. Chiedevo di sfruttare meglio gli spazi".

Nella ripresa l'idea era stare in partita fino alla fine?

"L'idea era attaccare gli spazi anche sulle fasce, per questo ho fatto quei cambi, non per essere difensivo. Non siamo riusciti a fare quello che volevamo".

Ieri da parte sua parole di elogio per Chivu: l'opinione dopo averci giocato contro?

"La mia opinione è la stessa, fa giocare bene l'Inter e ha fatto evolvere la squadra. Ho avuto modo di salutarlo e penso sia una gran persona con grandi valori umani oltre che un bravissimo allenatore".

Giulia Bassi