Le pagelle di Tuttosport testimoniano il dominio dei nerazzurri durante Parma-Inter. A partire dal 6 a Sommer, che deve lavorare poco. Benissimo i difensori, 7 a Bisseck, 7,5 ad Akanji che annulla tutti, 6,5 a Carlos Augusto, bene nei tre in difesa e anche quando diventa esterno destro.

Male a centrocampo Luis Henrique, 5,5, troppo timido nel proporsi. Stesso voto per Sucic che non offre una brutta prestazione, ma si divora il possibile 0-2. Entra bene Barella (6,5), promosso anche Calhanoglu (altro 6,5) molto positivo nonostante la mira non sia precisa. Sufficiente Zielinski da subentrato e anche Mkhitaryan, titolare, che cresce di minuto in minuto. Soltanto 6 a Dimarco che pure trova un gol fondamentale e un angolo di tiro che sul quotidiano è definito "illegale".

In attacco Pio Esposito è da 6,5, utile anche quando non segna. Stesso voto a Thuram, pasticcione ma autore di una rete importante. Solo 5,5 per Lautaro: sprecone, non è la sua serata. Non giudicabili Acerbi e Bonny. Voto 7 a Chivu, che azzecca tutto.

Nel Parma 7 a Corvi e 6,5 a Keita, gli unici a farsi notare in positivo. Sufficiente la direzione di Colombo.